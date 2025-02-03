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Tekirdağ'da fabrikada patlama: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında kimyasalların karışımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada sesten etkilenen dört işçi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Tekirdağ'da fabrikada patlama: 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 11.sokakta faaliyet gösteren Koçak Farma isimli ilaç fabrikasında sabah saatlerinde iddiaya göre üretim bölümünde kimyasalların karışımı sırasında patlama yaşandı.

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Tekirdağ'da fabrikada patlama: 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Patlamayla birlikte işçiler kendilerini dışarı atarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Tekirdağ'da fabrikada patlama: 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

Patlamadan etkilenen 6 işçi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alınırken 4’ü hastaneye götürüldü.

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Tekirdağ'da fabrikada patlama: 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

 İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı bölümde çalışma yaparken, polis ekipleri ise patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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