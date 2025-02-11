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  4. Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu... Sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Tekirdağ'da kan donduran olay: Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu

Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Baba ise aynı evde bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu. Genç kızın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ise kafaları karıştırdı...

Kaynak: DHA / İHA
Tekirdağ'da kan donduran olay: Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu - Resim: 1

Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Tekirdağ'da kan donduran olay: Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu - Resim: 2

A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi.

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Tekirdağ'da kan donduran olay: Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu - Resim: 3

Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu.

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Tekirdağ'da kan donduran olay: Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu - Resim: 4

Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

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