Tekirdağ'da kan donduran olay: Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu
Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Baba ise aynı evde bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu. Genç kızın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ise kafaları karıştırdı...
Kaynak: DHA / İHA
Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi.
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A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi.
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Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu.
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Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.
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