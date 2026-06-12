Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var!
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe OSB'de bulunan bir kimya fabrikasının reaktör tankındaki sızıntı patlamaya neden oldu. AFAD ve KBRN ekiplerinin müdahale ettiği olayda 1'i ağır 4 işçi yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın sanayi merkezlerinden Ergene ilçesinde akşam saatlerinde endişe yaratan bir endüstriyel kaza meydana geldi. Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında, üretim aşamasında yaşanan kimyasal sızıntı şiddetli bir patlamayla sonuçlandı.
Fabrikanın üretim bölümünde yer alan kimyasal dolu reaktör tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı başladı. Sızıntıyı kısa süre içerisinde bölgede paniğe yol açan büyük bir patlama takip etti.
Meydana gelen ağır iş kazasında toplam 4 fabrika işçisi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden durumunun ağır olduğu tespit edilen 1 kişi, ileri tetkik ve tedavi amacıyla İstanbul'a sevk edildi.
Kimyasal sızıntı ve yayılım riski nedeniyle bölgeye hızla jandarma ve itfaiyenin yanı sıra AFAD ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) müdahale uzmanları yönlendirildi.