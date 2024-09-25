Tekirdağ'da kimyasal madde deposunda büyük yangın
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda bir yangın çıktı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 03.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Hatipler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilen depoda çıktı.
1 / 10
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binayı sardı.
2 / 10
İş yeri güvenlik görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 / 10
Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 / 10