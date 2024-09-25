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Tekirdağ'da kimyasal madde deposunda büyük yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda bir yangın çıktı.

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da kimyasal madde deposunda büyük yangın - Resim: 1

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Hatipler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilen depoda çıktı. 

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Tekirdağ'da kimyasal madde deposunda büyük yangın - Resim: 2

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. 

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Tekirdağ'da kimyasal madde deposunda büyük yangın - Resim: 3

İş yeri güvenlik görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Tekirdağ'da kimyasal madde deposunda büyük yangın - Resim: 4

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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