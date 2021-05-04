Tekirdağ’da tedirgin eden görüntü

"DEREDEN SU İÇEN HAYVANLARIMIZ DÜŞÜK YAPIYOR"

Ahmet Çelik ise, "Bu dere 8-10 yıldır bu halde. Köyümüz dere kenarında olduğu için bu koku evlerimize kadar geliyor. Hayvanlarımız susuz kaldığında bu dereden su içiyorlar. Bu da hayvanlarımızda yavru atımı başta olmak üzere çeşitli hastalıklara neden oluyor. Buradan yine tarlalarımıza sulama yapıyoruz. Balıklarımız ölüyor. Dere suyu kullanılmaz hale geldi. Derelerimiz peynir altı suyu atıklarından kirleniyor. Zaten kokusundan belli" diye konuştu.