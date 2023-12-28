  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın

Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın

Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirdi.

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın - Resim: 1

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. 

1 / 7
Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın - Resim: 2

Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.

2 / 7
Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın - Resim: 3

Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi. 

3 / 7
Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın - Resim: 4

Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. 

4 / 7