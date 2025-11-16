  1. Anasayfa
  4. Tekmeli yumruklu kavga sırasında ''yok artık'' dedirten anlar

İstanbul'da Sultangazi'de bir park içerisindeki basketbol sahasında 2 kişi tekme ve yumruklarla kavga ederken, diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine tezahüratta bulundu.

Kaynak: DHA
Tekmeli yumruklu kavga sırasında ''yok artık'' dedirten anlar - Resim: 1

Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir park içindeki basketbol sahasında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sahada bulunan 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tekmeli yumruklu kavga sırasında ''yok artık'' dedirten anlar - Resim: 2

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular.

Tekmeli yumruklu kavga sırasında ''yok artık'' dedirten anlar - Resim: 3

Kavga anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Tekmeli yumruklu kavga sırasında ''yok artık'' dedirten anlar - Resim: 4
