Tekmeli yumruklu kavga sırasında ''yok artık'' dedirten anlar
İstanbul'da Sultangazi'de bir park içerisindeki basketbol sahasında 2 kişi tekme ve yumruklarla kavga ederken, diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine tezahüratta bulundu.
Kaynak: DHA
Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir park içindeki basketbol sahasında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sahada bulunan 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada sahada bulunan diğer kişiler, çıkan kavgayı ayırmak yerine tezahürat yaparak destekte bulundular.
Kavga anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)
