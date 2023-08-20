  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tekne alabora oldu; 6 kişilik aile kurtarıldı

Tekne alabora oldu; 6 kişilik aile kurtarıldı

Bartın'ın İnkumu beldesi sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile, cankurtaran ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tekne alabora oldu; 6 kişilik aile kurtarıldı - Resim: 1

Tatil beldesi İnkumu'da etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar nedeniyle, saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1'i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu. Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı. 

1 / 6
Tekne alabora oldu; 6 kişilik aile kurtarıldı - Resim: 2

Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

2 / 6
Tekne alabora oldu; 6 kişilik aile kurtarıldı - Resim: 3

Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi. (DHA)

3 / 6
Tekne alabora oldu; 6 kişilik aile kurtarıldı - Resim: 4
4 / 6