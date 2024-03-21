Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü!
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir gezi teknesinde çıkan yangın, yanındaki tekneye de sıçradı. Yangında 1 kişi yaralanırken, teknelerden biri kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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Alanya Balıkçı Barınağı'nda saat 06.30 sıralarında bir gezi teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tekneye de sıçradı.
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2 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.
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Bölgedeki bazı tekne sahipleri, teknelerini güvenli alanlara çekerek önlem aldı.
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