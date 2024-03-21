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Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir gezi teknesinde çıkan yangın, yanındaki tekneye de sıçradı. Yangında 1 kişi yaralanırken, teknelerden biri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! - Resim: 1
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Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! - Resim: 2

Alanya Balıkçı Barınağı'nda saat 06.30 sıralarında bir gezi teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tekneye de sıçradı. 

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Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! - Resim: 3

2 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. 

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Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! - Resim: 4

Bölgedeki bazı tekne sahipleri, teknelerini güvenli alanlara çekerek önlem aldı. 

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