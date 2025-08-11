Teknesi parçalanmış halde bulunan ünlü iş insanı için ROV devreye girdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay’ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülürken, olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.