TEKNOFEST'te büyüleyen uçuş
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı helikopterler gösteri uçuşu yaptı.
TEKNOFEST kapsamında İstanbul semalarında Türk Savunma Sanayii ürünleriyle gerçekleştirilen uçuşlar devam ediyor.
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"Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali" sloganıyla TEKNOFEST başladı.
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Birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde, Türkiye'nin savunma sanayii araçları da sahneye çıkıyor.
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Festival kapsamında ilk olarak Türkiye ve Azerbaycan uçakları, İstanbul semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirirken bugün de Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gösterisi büyük beğeni topladı.
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