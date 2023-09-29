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  4. TEKNOFEST'te F-16 ve helikopterle müthiş gösteri

TEKNOFEST'te F-16 ve helikopterle müthiş gösteri

İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te, F-16 savaş uçağı Solotürk ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın helikopteriyle kol uçuşu yapılıp vatandaşlar selamlandı.

TEKNOFEST'te F-16 ve helikopterle müthiş gösteri - Resim: 1

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 3'üncü günü Çiğli 2’nci Hava Ana Jet Üssü'nde sabah saatlerinde başlayan etkinliklerle devam etti. TEKNOFEST, 3'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. 

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TEKNOFEST'te F-16 ve helikopterle müthiş gösteri - Resim: 2

Bu kapsamda Yarbay Emre Mert komutasındaki F-16 savaş uçağı Solotürk ile Jandarma Çelik Kanatlar'ın helikopteriyle kol uçuşu yapılıp, halk selamlandı. 

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TEKNOFEST'te F-16 ve helikopterle müthiş gösteri - Resim: 3

Solotürk'ün yanı sıra yerli ve milli helikopterler ile insansız hava uçaklarının gösterileri ilgiyle izlendi. 

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TEKNOFEST'te F-16 ve helikopterle müthiş gösteri - Resim: 4
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