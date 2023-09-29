TEKNOFEST'te F-16 ve helikopterle müthiş gösteri

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 3'üncü günü Çiğli 2’nci Hava Ana Jet Üssü'nde sabah saatlerinde başlayan etkinliklerle devam etti. TEKNOFEST, 3'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı.