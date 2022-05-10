Teknoloji devlerine Fed darbesi! 1 trilyon dolar buhar oldu
ABD Merkez Bankası'nın faiz artırması ile birlikte dünyanın en büyük teknoloji şirketleri 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti.
ABD'nin Merkez Bankası Fed’in faiz oranını yükseltmesiyle birlikte dünyanın en büyük teknoloji devleri büyük kayıplar yaşadı.
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yalnızca üç işlem seansında 1 trilyon doların üzerinde değer kaybetti.
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Federal Rezerv Sistemi’nin (Fed) geçtiğimiz Çarşamba günü gösterge faiz oranını yükseltmesiyle birlikte hisse senetleri yoğun bir şekilde satılırken, en büyük satışlar teknoloji şirketlerinde oldu.
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Dünyanın en değerli halka açık şirketi olan Apple, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranının artırıldığı ve enflasyonun çok yüksek olduğunu söylediği Çarşamba günü kapanışından bu yana 220 milyar dolar değer kaybetti.
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