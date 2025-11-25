Teknoloji fuarında fıkra gibi olay: İnsansı robotlar insan çıktı!

Teknolojinin ve yapay zekanın hızla hayatımıza entegre olduğu bir dönemde, insansı robotlar da gündemdeki yerini koruyor. Sanayiden eğitime, sağlıktan ev kullanımına kadar pek çok alanda robotların yaygınlaşması beklenirken, İran'dan gelen ve fıkraları aratmayan bir haber teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.