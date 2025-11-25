Teknoloji fuarında fıkra gibi olay: İnsansı robotlar insan çıktı!
İran'da bir teknoloji fuarında sergilenen insansı robotların kostüm giyen insanlar olduğu ortaya çıktı. Fıkra gibi olay, sosyal medyada mizah konusu oldu.
Teknolojinin ve yapay zekanın hızla hayatımıza entegre olduğu bir dönemde, insansı robotlar da gündemdeki yerini koruyor. Sanayiden eğitime, sağlıktan ev kullanımına kadar pek çok alanda robotların yaygınlaşması beklenirken, İran'dan gelen ve fıkraları aratmayan bir haber teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.
2025 Kish Inox Tech Expo adlı teknoloji fuarında büyük ilgi gören ve geleceğin teknolojisi olarak lanse edilen insansı robotların, aslında robot kostümleri giymiş performans sanatçıları olduğu ortaya çıktı.
Fuara damga vuran bu insansı robotlar, sergilenme şekilleri ve "gelişmiş" hareketleriyle dikkat çekmişti. Ancak kısa süre içinde yayılan görüntüler ve detaylı incelemeler, bu robotların arkasındaki gerçeği gözler önüne serdi.
Olayın aslı kısa sürede tüm dünyaya yayılırken, özellikle teknoloji ve yapay zeka alanıyla yakından ilgilenen çevrelerde bu durum büyük bir mizah konusu oldu.