Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı fabrikaya çok sayıda ekip gönderirken, Orman Bölge Müdürlüğü de yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.
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Ekipler 25 araçla yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları da depodaki pamuk balyalarını alevlerden kurtarmak için çalıştı.
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Çalışanlar forkliftle depoya girerek çok sayıda balyayı dışarıya çıkardı.
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