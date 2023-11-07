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Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Tekstil fabrikasında korkutan yangın - Resim: 1

Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Tekstil fabrikasında korkutan yangın - Resim: 2

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı fabrikaya çok sayıda ekip gönderirken, Orman Bölge Müdürlüğü de yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. 

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Tekstil fabrikasında korkutan yangın - Resim: 3

Ekipler 25 araçla yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları da depodaki pamuk balyalarını alevlerden kurtarmak için çalıştı.

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Tekstil fabrikasında korkutan yangın - Resim: 4

Çalışanlar forkliftle depoya girerek çok sayıda balyayı dışarıya çıkardı. 

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