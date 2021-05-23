Teleferik 1500 metreden yere çakıldı: 9 ölü

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtalyan kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı iki çocuğun hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.