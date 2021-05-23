Teleferik 1500 metreden yere çakıldı: 9 ölü
İtalya'da içinde 11 kişinin bulunduğu teleferik 1500 metre yükseklikten düştü. Kablo kopması sonucu yaşanan kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Piedmont bölgesinde Stresa-Mottarone hattına yakın bir noktada 11 kişinin bulunduğu telefrik, kablosunun kopması sonucu düştü. Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi.
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9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İtalyan kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralı iki çocuğun hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Teleferiğin deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte faaliyet gösterdiği açıklandı.
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En son 2016 yılında yenilenen teleferik ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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