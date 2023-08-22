Teleferikte kabus! 914 metre yüksekte mahsur kaldılar

Gulamullah, bölgede yol veya köprü olmaması sebebiyle nehirden ulaşımın yerli halk tarafından teleferikle sağlandığını ifade etti.

Bölgedeki yetkililerden Jawad Hussain de yerel yönetimin kurtarma ekipleriyle bölgede olduğunu ancak yükseklik ve dağlık arazi nedeniyle kurtarma operasyonunun yapılamadığını dile getirdi.