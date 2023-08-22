Teleferikte kabus! 914 metre yüksekte mahsur kaldılar
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 914 metre yükseklikteki teleferikte 6'sı çocuk 8 kişi mahsur kaldı.
Olay, yerel saatle 08.00 civarında 6'sı öğrenci 8 kişi okula giderken meydana geldi. Teleferikte mahsur kalan 8 kişiden 2 çocuk kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yerel yetkili Mufti Gulamullah, teleferiğin iki kablosunun koptuğunu ve yolcuların 914 metre yükseklikte mahsur kaldığını belirtti.
Gulamullah, bölgede yol veya köprü olmaması sebebiyle nehirden ulaşımın yerli halk tarafından teleferikle sağlandığını ifade etti.
Bölgedeki yetkililerden Jawad Hussain de yerel yönetimin kurtarma ekipleriyle bölgede olduğunu ancak yükseklik ve dağlık arazi nedeniyle kurtarma operasyonunun yapılamadığını dile getirdi.
BÖLGEYE ASKERİ HELİKOPTER SEVK EDİLDİ
Geçici hükûmetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar'ın ordudan yardım istemesi üzerine bölgeye yaklaşık 4 saat sonra askeri bir helikopter ulaştı.
Pakistan İçişleri Bakanlığı da eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçici hükûmetin İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti'nin kurtarma operasyonunu hızlandırmak için talimat verdiğini aktardı.