Telefon ve internet aboneleri için büyük kolaylık! e-Devlet'e yeni hizmet eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Söz konusu hizmet hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık" ifadelerini kullandı.