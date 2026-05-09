Telefonda başlayan alacak verecek tartışması pompalı tüfekli çatışmaya döndü!

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçışını sürdürdü. Beşevler Mahallesi’ne kadar devam eden kovalamaca, şüphelilerin park halindeki bir araca çarpmasıyla son buldu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan A.K. ve F.A., polis ekiplerinin kararlı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.