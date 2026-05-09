Telefonda başlayan alacak verecek tartışması pompalı tüfekli çatışmaya döndü!
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi, gece saat 02.20 sıralarında silah sesleriyle yankılandı. Akademi Caddesi üzerinde bir sitenin önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan taraflar önce telefonda tartıştı.
Müşteki E.Y.'nin ifadesine göre, S.A. isimli şahıs kendisini telefonla arayarak aşağıya çağırdı. Kapı önünde buluşan taraflar arasındaki küfürleşme kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu, 18 yaşındaki Y.Y. sağ bacağından vurularak kanlar içinde kaldı.
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçışını sürdürdü. Beşevler Mahallesi’ne kadar devam eden kovalamaca, şüphelilerin park halindeki bir araca çarpmasıyla son buldu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan A.K. ve F.A., polis ekiplerinin kararlı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda pompalı tüfekle yaralanan Y.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçmayı başaran S.A. ve yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor.