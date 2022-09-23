Telefonunu kapan oraya koştu: Yılda sadece 2 kere gerçekleşiyor
Siirt'in Tillo ilçesinde, 258 yıllık ışık hadisesini yakından görmek isteyenler akın akın o bölgeye geldi.
Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 258 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması vatandaşlarca izlendi.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında program düzenlendi.
Vatandaşların da ilgi gösterdiği programda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 258 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı anın gerçekleşmesi beklendi.
Tekbir ve salavatlar getirerek bekleyenler, güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi belediye binasına kurulan ekrandan takip etti.