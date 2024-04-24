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Telerefik kazasının bilirkişi raporu ortaya çıktı

Antalya'da bayram tatilinde yaşanan teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu ihmaller zincirini ortaya koydu. Kabinleri taşıyan makaralar değiştirilmemiş, vidalar da kontrol edilmemişti.

Kaynak: TRT
Telerefik kazasının bilirkişi raporu ortaya çıktı - Resim: 1

Antalya'da 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.

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Telerefik kazasının bilirkişi raporu ortaya çıktı - Resim: 2

TRT Haber'in aktardığı habere göre teleferik kabininin halatlar üzerinde ilerlemesini sağlayan makaraların değişmesi gerekiyordu.

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Telerefik kazasının bilirkişi raporu ortaya çıktı - Resim: 3

Devrilen direğin birleşim yerindeki vidaların da kontrol edilmesi gerekiyordu. Ancak bu kontrole dair herhangi bir rapor bulunamadı.

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Telerefik kazasının bilirkişi raporu ortaya çıktı - Resim: 4

Kaza sonrasında bilirkişi olay yerini inceledi. Kaza sırasında teleferik kabini halat üzerinde giderken yıpranan makara kırıldı. Bu sırada halat sıyırdı. Sıkışan kabin aniden durunca sallanmaya başladı ve direğe çarptı.

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