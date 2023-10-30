TEM otoyolunda faciadan dönüldü! Korkunç kaza kamerada
TEM Otoyolunda hızla ilerleyen TIR, emniyet şeridinde lastik değiştiren kamyonetle, kamyonet sürücüsüne yardımcı olmak isteyen otomobili son anda fark etti. Ani manevra yapan TIR'ın taşıdığı beton borular yola savruldu. Facia ucuz atlatılırken, beton borulara çarpan bir otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen bir kamyonetin ön lastiği patladı. Kamyonet şoförü patlayan lastiği değiştirmek için emniyet şeridinde durdu.
Kamyonet sürücüsüne yardım etmek isteyen otomobil sürücüsü ise kamyonetin arkasında durdu. Beton yüklü olduğu öğrenilen TIR'ın şoförü ise, emniyet şeridinde duran kamyonet ve otomobili son anda fark ederek manevra yaptı.
TIR şoförü sol şeride geçtiği sırada emniyet şeridindeki otomobile çarptı. Manevra yapan TIR'ın taşıdığı beton borular yola savruldu. Bu sırada Edirne istikametinde ilerleyen bir başka otomobil sürücüsü yola savrulan beton borulardan birine çarptı.
Çarpma sonucu otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.