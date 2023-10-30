TEM otoyolunda faciadan dönüldü! Korkunç kaza kamerada

Kamyonet sürücüsüne yardım etmek isteyen otomobil sürücüsü ise kamyonetin arkasında durdu. Beton yüklü olduğu öğrenilen TIR'ın şoförü ise, emniyet şeridinde duran kamyonet ve otomobili son anda fark ederek manevra yaptı.