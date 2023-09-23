TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi

DHA'nın haberine göre trafiği tehlikeye atan sürücü, diğer sürücülerinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki sürücü bir anda aynı istikametten ters ilerleyen sürücüyü görünce "İnanılır gibi değil" diyerek tepki gösterdi.