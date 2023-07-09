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TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan!

Düzce etkili olan sağanak nedeniyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde heyelan meydana geldi.

TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! - Resim: 1

Batı Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına yağışlar Düzce’de etkili oldu. 2 gündür aralıklarla yağan yağış birçok noktada heyelana neden oldu.

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TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! - Resim: 2

İHA'nın haberine göre  Heyelanda biri tır ikisi otomobil olmak üzere 3 araç hasar gördü. Hasar gören araçlar çekici yardımı ile çekildi. TEM Otoyolu Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle ise yol İstanbul istikametine trafiğe katıldı. 

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TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! - Resim: 3

Araçlar Abant gişelerinden D100 karayoluna verilerken karayolları ekipleri heyelan yaşanan bölgede çalışma başlattı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından yol trafiğe açılabildi.

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TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan! - Resim: 4
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