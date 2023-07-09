TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan!

İHA'nın haberine göre Heyelanda biri tır ikisi otomobil olmak üzere 3 araç hasar gördü. Hasar gören araçlar çekici yardımı ile çekildi. TEM Otoyolu Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle ise yol İstanbul istikametine trafiğe katıldı.