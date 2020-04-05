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  3. 05 Nisan 2020 17:45

TEM yolu Kocaeli geçişinde tarihi sessizlik

Kocaeli’de, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kente giriş ve çıkışların kapanması sonucu TEM yolu, boş kaldı.

TEM yolu Kocaeli geçişinde tarihi sessizlik

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş- çıkışların yasaklanması kararının ardından TEM yolu Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı.

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TEM yolu Kocaeli geçişinde tarihi sessizlik

Yasak kapsamında, Kocaeli geçişi üzerinde bulunan Uzunçiftlik, Kuruçeşme, Hereke Doğu ve Hereke Batı gişeleri, tamamen kapatılırken, diğer gişeler ise açık tutuldu.

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TEM yolu Kocaeli geçişinde tarihi sessizlik

Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunan ve her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM yolu Kocaeli geçişinden, TIR ve tanker gibi ticari taşımacılık yapılan az sayıda araçla geçildiği görüldü.

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TEM yolu Kocaeli geçişinde tarihi sessizlik

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