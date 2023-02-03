TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Kaza, TEM Otoyolu Yedigöller Dinlenme Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede iki tır, üç otomobil ve bir şehirlerarası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.