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  4. TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde kar yağışının etkisiyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı - Resim: 1

Kaza, TEM Otoyolu Yedigöller Dinlenme Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede iki tır, üç otomobil ve bir şehirlerarası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

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TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı - Resim: 2

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, trafik, itfaiye ve Karayolları ekibi sevk edildi. 

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TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı - Resim: 3

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

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TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı - Resim: 4

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen ulaşıma kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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