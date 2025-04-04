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TEM'de 8 araç birbirine girdi; İstanbul yönü ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yarlaandı. Kaza sonrası İstanbul istikametinde araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA
TEM'de 8 araç birbirine girdi; İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Otoyolun İzmit geçişi İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde aralarında tır, minibüs ve otomobillerin bulunduğu 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. 

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TEM'de 8 araç birbirine girdi; İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Resim: 2

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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TEM'de 8 araç birbirine girdi; İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Resim: 3

Kaza nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

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TEM'de 8 araç birbirine girdi; İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Resim: 4

Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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