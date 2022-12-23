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  4. TEM'de durdurulan TIR'dan bilin bakalım ''kimler'' çıktı!

TEM'de durdurulan TIR'dan kaçak göçmenler çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu gişelerinde polis tarafından durdurulan bir TIR'da çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

TEM'de durdurulan TIR'dan kaçak göçmenler çıktı - Resim: 1

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir TIR içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. 

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TEM'de durdurulan TIR'dan kaçak göçmenler çıktı - Resim: 2

TIR, saat 20.00 sıralarında TEM yolu Körfez gişelerinde polis ekiplerince durduruldu. 

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TEM'de durdurulan TIR'dan kaçak göçmenler çıktı - Resim: 3

Polis ekiplerince yapılan aramada, TIR'ın brandayla kapalı olan dorsesinde bulunan çok sayıda kaçak göçmen olduğu belirlendi. 

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TEM'de durdurulan TIR'dan kaçak göçmenler çıktı - Resim: 4

Bu sırada kaçak göçmenlerden bazıları brandayı yırtarak kaçmaya çalıştı.

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