TEM'de korku dolu anlar: Tur otobüsü alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Otobüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü. Tahliye edilen 43 yolcu başka otobüslere bindirilerek gidecekleri yerlere götürüldüğü öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.