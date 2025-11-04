  1. Anasayfa
  4. TEM'de korkunç kaza: TIR, karşı yöne geçip, biri yolcu otobüsü 3 araçla çarpıştı!

Kocaeli'de TEM Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, karşı yöne geçip, biri yolcu otobüsü 3 araçla çarpıştı. Hasarlı kazada, otoyolun Ankara yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaynak: DHA
Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Körfez ilçesi mevkisinde meydana geldi. 

İstanbul yönüne giden T.Ü.’ın kontrolünü yitirdiği şeker yüklü TIR, bariyerleri aşıp karşı yöne geçti. 

TIR, burada hafif ticari araç, cip ve bir yolcu otobüsüne çarptı. 

Kazada yaralanan olmazken, yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı. 

