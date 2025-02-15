TEM'de yol kesen magandalar sürücüye kabusu yaşattı

AYNAYI KIRIP KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayın ardından saldırıya uğrayan A.Ş.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı aracın A.Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı kullanan kişinin ise oğlu H.C.G. (26) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise yanındaki kişilerin ise C.G. (20) ve M.E. (22) olduğu belirlendi.