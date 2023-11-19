TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var!
TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki otomobil, önce A.E. hakimiyetindeki otomobille, ardından da B.Ç.'nin kullandığı bir ciple çarpıştı.
1 / 11
Sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yabancı uyruklu U.G.H.Y. idaresindeki tır da kaza yapan araçlara çarparak durabildi.
2 / 11
Kazada cipte bulunan Ü.G.T., E.T. ve A.T. aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 / 11
Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan A.E., E.B., B.Ç., Ü.G.T., E.T., A.T. ve G.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
4 / 11