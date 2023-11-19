  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var!

TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! - Resim: 1

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki otomobil, önce A.E. hakimiyetindeki otomobille, ardından da B.Ç.'nin kullandığı bir ciple çarpıştı.

1 / 11
TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! - Resim: 2

Sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yabancı uyruklu U.G.H.Y. idaresindeki tır da kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

2 / 11
TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! - Resim: 3

Kazada cipte bulunan Ü.G.T., E.T. ve A.T. aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 / 11
TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var! - Resim: 4

Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan A.E., E.B., B.Ç., Ü.G.T., E.T., A.T. ve G.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

4 / 11