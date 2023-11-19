TEM'de zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki otomobil, önce A.E. hakimiyetindeki otomobille, ardından da B.Ç.'nin kullandığı bir ciple çarpıştı.