TEM'de zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
TEM Otoyolu'nun Sapanca geçişinde yaklaşık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu çok sayıda vatandaş yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
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Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisinde, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale etti.
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Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
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