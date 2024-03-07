TEM'de zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Dilovası ilçesi geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapandı.
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nun Kocaeli-Dilovası geçişinde saat 14.30 sıralarında Ankara istikametinde yolcu otobüsü, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.
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Yaralılardan bazıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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