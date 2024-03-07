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TEM'de zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Dilovası ilçesi geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapandı.

Kaynak: DHA
TEM'de zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - Resim: 1

TEM Otoyolu'nun Kocaeli-Dilovası geçişinde saat 14.30 sıralarında Ankara istikametinde yolcu otobüsü, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı.

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TEM'de zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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TEM'de zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - Resim: 3

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

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TEM'de zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - Resim: 4

Yaralılardan bazıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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