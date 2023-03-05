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TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Zincirleme kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere Viyadüğünde meydana geldi.

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TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

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TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

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TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

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