  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Nisan 2019 16:00

Temel Karadeniz böyle veda etti

Seçimi kaybeden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz "Birlikte Başardık" afişleri astırdı.

Temel Karadeniz böyle veda etti

AK Parti, Küçükçekmece’yi CHP’ye karşı kaybetti. AA’nın verilerine göre CHP’nin adayı Kemal Çebi, yüzde 50.97 ile belediye başkanı oldu. AK Partili belediye başkanı Temel Karadeniz'in oy oranı yüzde 45.22'de kaldı

1/ 7
Temel Karadeniz böyle veda etti

Ancak Temel Karadeniz, Küçükçekmece'deki panolara ‘Birlikte başardık’ afişleri astırdı.

2/ 7
Temel Karadeniz böyle veda etti

AK Parti'ye oy veren yurttaşlardan da tepki

Karadeniz'in seçimi kazanmış gibi 'Birlikte başardık' afişleri astırması AK Parti'ye oy veren yurttaşların da tepkisini çekti.

3/ 7
Temel Karadeniz böyle veda etti

Sosyal medyada tepkisini dile getiren Küçükçekmeceliler, Karadeniz'in görevi boyunca da çeşitli bahanelerle fotoğrafını panolara astırdığını belirtti. İşte, Karadeniz'in astırdığı afişlerden bazıları...

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM