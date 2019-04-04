Temel Karadeniz böyle veda etti
Seçimi kaybeden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz "Birlikte Başardık" afişleri astırdı.
AK Parti, Küçükçekmece’yi CHP’ye karşı kaybetti. AA’nın verilerine göre CHP’nin adayı Kemal Çebi, yüzde 50.97 ile belediye başkanı oldu. AK Partili belediye başkanı Temel Karadeniz'in oy oranı yüzde 45.22'de kaldı
AK Parti'ye oy veren yurttaşlardan da tepki
Karadeniz'in seçimi kazanmış gibi 'Birlikte başardık' afişleri astırması AK Parti'ye oy veren yurttaşların da tepkisini çekti.