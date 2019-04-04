Temel Karadeniz böyle veda etti

AK Parti, Küçükçekmece’yi CHP’ye karşı kaybetti. AA’nın verilerine göre CHP’nin adayı Kemal Çebi, yüzde 50.97 ile belediye başkanı oldu. AK Partili belediye başkanı Temel Karadeniz'in oy oranı yüzde 45.22'de kaldı