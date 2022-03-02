Temel Reis'e benzemek isterken bu hale geldi
Kirill Tereshin isimli sosyal medya fenomeni, kollarının görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviriyor.
Kirill Tereshin, dev pazılarını sergilediği bir dizi sosyal medya paylaşımı sayesinde popüler olmayı başardı.
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25 yaşındaki oyuncu Ruki Bazuki takma ismiyle tanınırken gelişmiş trisepsleriyle sosyal medya kullanıcılarını da hayrete düşürüyor.
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Çocukluğundan beri insanlardan farklı görünme arzusu içinde olduğunu dile getiren Tereshin, onlarca estetik ameliyatın sonrasında çizgi film kahramanı Temel Reis'in pazılarına sahip olmayı başardı.
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Kas dokusuna zarar verebileceği söylenen riskli ameliyatlarla yepyeni bir görüntüye kavuşan Tereshin, dönüşümünü tamamlamak için estetik prosedürlere devam edeceğini söyledi.
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