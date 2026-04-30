  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
TEM'i kilitleyen kaza: 6 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 6 TIR zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım aksadı.

Kaynak: DHA
TEM'i kilitleyen kaza: 6 araç birbirine girdi - Resim: 1

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde sol şeritte ilerleyen sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 6 TIR birbirine girdi. 

1 / 6
TEM'i kilitleyen kaza: 6 araç birbirine girdi - Resim: 2

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. 

2 / 6
TEM'i kilitleyen kaza: 6 araç birbirine girdi - Resim: 3

Ekipler, otoyolun sağ şeridinde temizlik çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik sağ şeritten ulaşıma açıldı. Sol şeritteki TIR’ların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

3 / 6
TEM'i kilitleyen kaza: 6 araç birbirine girdi - Resim: 4

Öte yandan, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi. (DHA)

4 / 6