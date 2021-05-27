Temiz havayı içine çekmek isteyenlere... İşte Türkiye'de doğa yürüyüşü yapılabilecek yerler
Türkiye'nin hemen hemen birçok bölgesinde ziyaretçilerini bekleyen doğa yürüyüşü yapılabilecek sakin yerleri sizler için derledik.
LİKYA YOLU - Tarihin ve doğanın tüm güzelliklerinin birleştiği Likya Yolu, doğa yürüyüşü için tavsiye edilebilecek alanlar arasında en başlarda geliyor.
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Muğla Fethiye’den Antalya’ya kadar ilerleyen Likya Yolu'nda yerli ve yabancı turistler yeşil ve mavinin aynı anda tadını çıkarabilir.
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Anadolu’nun en eski halklarından olan Likyalılar’ın izini süren trekking rotası bir çok antik kente de ev sahipliği yapmaktadır.
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YENİCE ORMANLARI - Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Yenice Ormanları, günübirlik ziyaretlere uygun olmasının ynaında kamp için de ideal.
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