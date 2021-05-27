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  4. Temiz havayı içine çekmek isteyenlere... İşte Türkiye'de doğa yürüyüşü yapılabilecek yerler

Temiz havayı içine çekmek isteyenlere... İşte Türkiye'de doğa yürüyüşü yapılabilecek yerler

Türkiye'nin hemen hemen birçok bölgesinde ziyaretçilerini bekleyen doğa yürüyüşü yapılabilecek sakin yerleri sizler için derledik.

LİKYA YOLU - Tarihin ve doğanın tüm güzelliklerinin birleştiği Likya Yolu, doğa yürüyüşü için tavsiye edilebilecek alanlar arasında en başlarda geliyor.

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Muğla Fethiye’den Antalya’ya kadar ilerleyen Likya Yolu'nda yerli ve yabancı turistler yeşil ve mavinin aynı anda tadını çıkarabilir.

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Anadolu’nun en eski halklarından olan Likyalılar’ın izini süren trekking rotası bir çok antik kente de ev sahipliği yapmaktadır.

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YENİCE ORMANLARI - Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Yenice Ormanları, günübirlik ziyaretlere uygun olmasının ynaında kamp için de ideal.

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