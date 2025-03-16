Temizlik yapan bir işçi kimyasal tankerinin içine düştü

Durumu fark eden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, işçiyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tanktan çıkarılan A.P., sağlık ekiplerine teslim edildi.