Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları enflasyona endeksli olarak artırılıyor. Ancak bu kesimin refah payı alabilmesi siyasi iradenin kararına bağlı. Asgari ücretliler içinse refah payı yerine ara zam ihtimali gündeme geliyor. Bu konuda son sözü Çalışma Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu söyleyecek.



