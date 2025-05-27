Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar
Türkiye'de her geçen gün artan geçim şartları yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği nedeniyle tüm çalışanlar ve emekliler gözlerini Temmuz ayında yapılacak bir maaş zammına çevirdi. İktidarın asgari ücrete zam yapma planı şimdilik yok gözükse de çalışanların gözü kulağı Ankara'da... Peki Temmuz'da emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak ?
Memur ve emekli sendikaları, maaş artışlarının yalnızca enflasyon farkına dayanmaması gerektiğini dile getiriyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025’in ilk yarısı için yüzde 15 zamla birlikte yüzde 10 refah payı talep ettiklerini söyledi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, refah payının kalıcı bir uygulamaya dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
2025 Temmuz ayında verilecek kararlar, refah payının maaşlara ne ölçüde yansıtılacağını belirleyecek. Memur-Sen’in önerdiği gibi yüzde 10’luk bir ek artış yapılması durumunda, memur, emekli ve işçi maaşlarında önemli bir iyileşme yaşanabilir.
Refah payı, ağırlıklı olarak toplu sözleşme kapsamındaki memur ve memur emeklilerini kapsayabilir. Bu kapsamda, enflasyon farkına ek bir iyileştirme gündeme gelebilir.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları enflasyona endeksli olarak artırılıyor. Ancak bu kesimin refah payı alabilmesi siyasi iradenin kararına bağlı. Asgari ücretliler içinse refah payı yerine ara zam ihtimali gündeme geliyor. Bu konuda son sözü Çalışma Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu söyleyecek.