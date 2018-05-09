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  3. 09 Mayıs 2018 23:05

Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak ?

Emeklilerin 2 bin lira ikramiye sevincinden sonra gözler Temmuz ayı zammına çevrildi.

Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak ?

Emeklilere 2 bin lira ikramiye sevincinden sonra Temmuz zammının da ipuçları geliyor. Uzmanlar SSK ve Bağ-Kur’luların zammının yüzde 5.5 seviyesinde olabileceğini belirtiyor. Kesin zam oranının belli olması için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor.

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Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak ?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Ocak-Nisan enflasyonunun yüzde 4.69 çıkması da ipuçlarını veriyor.

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Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak ?

Uzmanlar, bu veri ışığında ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranının yüzde 5-5.5 aralığında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.

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Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak ?

Buna göre; halen bin 405 lira seviyesinde bulunan en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı yüzde 4.69 çıkan 4 aylık enflasyona göre bin 475 liraya ulaşıyor. Bin 405 liralık maaş; eğer zam oranı gelecek 2 aylık enflasyon verisiyle yüzde 5'e çıkarsa bin 475, yüzde 5.5'e yükselirse bin 482 lira olacak.

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