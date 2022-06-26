Temmuz zammı için geri sayım: Zamlı memur ve emekli maaşları açıklandı
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 40 civarında zam yapılması bekleniyor. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya yeni maaşları açıkladı.
Milyonlarca memur ve emekli TÜİK'in açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verisini bekliyor. Maaşlarda yaklaşık yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. Peki memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verisine göre emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarında yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi.
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Yüzde 40'lık zam tahmini gerçekleşirse en düşük Memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin liranın üstünde artış sağlanacak.
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Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu.
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