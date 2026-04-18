Temmuz zammı netleşiyor: Emekli ve memurlar için zam hesabı değişti
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak edilirken Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile 6 aylık enflasyon beklentisi ve olası zam oranları güncellendi.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, Temmuz 2026’da maaşlara yansıyacak zam oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk 3 aylık verilerle birlikte emekliler yüzde 10,04'lük zammı şimdiden garantiledi.
Maaşların tamamen netleşmesi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının verileri beklenirken, Merkez Bankası piyasa beklenti anketi ile 6 aylık tabloya dair ilk somut ipucunu verdi.
Merkez Bankası'nın yayınladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, önümüzdeki üç ay için enflasyon tahminleri sırasıyla; Nisan için yüzde 2,93, Mayıs için yüzde 1,82 ve Haziran için yüzde 1,52 olarak öngörüldü.
Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, 2026 yılının ilk yarısındaki toplam enflasyon oranı yüzde 17,08 seviyesine ulaşacak.