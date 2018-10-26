Teneffüsü zehir oldu ! Okulda bacağı sıkıştı

Olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ayırıcı makas yardımı ile küçük Hülyanın bacağını, ağaçtan herhangi bir yaralanmaya meydan vermeden kurtararak öğrenciyi okul yetkililerine teslim etti. Kurtarma operasyonu sonrası Hülya Koyunoğlu ve okul yetkilileri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.