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  3. 26 Ekim 2018 16:45

Teneffüsü zehir oldu ! Okulda bacağı sıkıştı

Balıkesir'de bir okulda tenefüste oyun oynayan öğrencinin bacağı ağaca sıkıştı.

Teneffüsü zehir oldu ! Okulda bacağı sıkıştı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde tenefüste oyun oynadığı okul bahçesinde bacağı ağaç arasına sıkışan öğrenci Hülya Koyunoğlu'nu (8), itfaiye ekipleri kurtardı.

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Teneffüsü zehir oldu ! Okulda bacağı sıkıştı

Balıkesir'in Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'ndeki Ercan Kıvrak İlkokulu'nda bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda; 2'nci sınıf öğrencisi Hülya Koyunoğlu arkadaşlarıyla birlikte ders arasında bahçeye çıktı.

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Teneffüsü zehir oldu ! Okulda bacağı sıkıştı

Okul bahçesinde bulunan ağaca tırmanmak isteyen Hülya Koyunoğlu'nun bacağı ağaç arasına sıkıştı. Hülya'yı önce arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Haber verilen öğretmenleri de öğrenciyi sıkıştığı ağaçtan çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi.

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Teneffüsü zehir oldu ! Okulda bacağı sıkıştı

Olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ayırıcı makas yardımı ile küçük Hülyanın bacağını, ağaçtan herhangi bir yaralanmaya meydan vermeden kurtararak öğrenciyi okul yetkililerine teslim etti. Kurtarma operasyonu sonrası Hülya Koyunoğlu ve okul yetkilileri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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