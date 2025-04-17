Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu çok sayıda araçta maddi hasara yol açtı.
Kaynak: İHA
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli dolu fırtınası etkili oldu.
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Yaklaşık 35 dakika süren dolu fırtınası nedeniyle sokak ve caddeler beyaza bürünürken, çok sayıda aracın camları kırıldı, birçok bölgede güneş panellerinde hasar oluştu, ağaçlar devrildi.
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Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin de meydana geldiği belirtildi.
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Pakistan Meteoroloji Dairesi ülkenin kuzey kesimlerinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların 20 Nisan'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.
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