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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu çok sayıda araçta maddi hasara yol açtı.

Kaynak: İHA
Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli dolu fırtınası etkili oldu.

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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Yaklaşık 35 dakika süren dolu fırtınası nedeniyle sokak ve caddeler beyaza bürünürken, çok sayıda aracın camları kırıldı, birçok bölgede güneş panellerinde hasar oluştu, ağaçlar devrildi.

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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Fırtına nedeniyle elektrik kesintilerinin de meydana geldiği belirtildi.

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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Pakistan Meteoroloji Dairesi ülkenin kuzey kesimlerinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların 20 Nisan'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

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