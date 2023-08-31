Teoman'dan konserde büyük ayıp! Seyirciler ıslıkladı
Şarkıcı Teoman 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kocaeli'de konser verdi. Ünlü sanatçının görevli basın mensuplarını alandan kovması tepki çekti. Sahneye de geç çıkan Teoman, vatandaşlar tarafından ıslıklandı.
İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Teoman konseri düzenledi. İzmit Kent Meydanı'nda kurulan sahneye geç gelen Teoman, vatandaşlar tarafından tepki alarak ıslıklandı.
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Konseri takip eden basın mensuplarının kortej alanında olmasını istemeyen Teoman, bu durumu menajerlerine iletti.
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Teoman tarafından alandan kovulan basın mensupları, konseri dışarıdan takip etmek durumunda kaldı.
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Daha önce de basın mensuplarıyla sorunlar yaşadığı bilinen Teoman, Kocaeli'deki hareketiyle de tepki topladı.
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