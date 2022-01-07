Tepki çeken görüntüler: Suriyeliler silah ve sopalarla sokakta terör estirdi
Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli grubun görüntüleri sonrası harekete geçen ekipler, 8 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler tartışmalara yol açtı.
<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"><meta itemprop="name" content="Tepki çeken görüntüler: Suriyeliler silah ve sopalarla sokakta terör estirdi" /><meta itemprop="description" content="Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli grubun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Harekete geçen polis ekipleri, 8 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi." /><meta itemprop="uploadDate" content="2022-01-07T18:25:33.000Z" /><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/TXjql1Xs8MTpMiGYp/x180" /><meta itemprop="duration" content="P25S" /><meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86xnvz" /><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86xnvz" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>
8 KİŞİ YAKALANDI
Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi. Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.