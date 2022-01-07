Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler tartışmalara yol açtı.

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"><meta itemprop="name" content="Tepki çeken görüntüler: Suriyeliler silah ve sopalarla sokakta terör estirdi" /><meta itemprop="description" content="Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli grubun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Harekete geçen polis ekipleri, 8 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi." /><meta itemprop="uploadDate" content="2022-01-07T18:25:33.000Z" /><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/TXjql1Xs8MTpMiGYp/x180" /><meta itemprop="duration" content="P25S" /><meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86xnvz" /><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x86xnvz" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>