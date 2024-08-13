Tercihler sonrası barınma krizi başladı: İstanbul’da özel yurt fiyatları yüzde 60 arttı
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı ve bu gelişmeyle birlikte öğrenciler hem kayıt heyecanı yaşıyor hem de konaklama arayışına girdiler.
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencileri yurt ve ev bulma telaşında.
İstanbul’da barınma maliyetleri ilçeden ilçeye değişirken, kimi öğrenciler tercihlerini özel ya da devlet yurdundan yana kullanıyor kimi öğrenciler ise, kiralık ev arıyor.
İstanbul’da merkezi konumdaki ilçelerle, üniversite kampüslerine yakın semtlerde kiralar 25-30 bin lira arasında değişiyor.
Yurtlardaki fiyatlar kiralık evlere oranla daha uygun olsa da 2023 yılına göre özel yurtlarda da fiyat artışı gözlemleniyor.
AYLIK 36 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
2023-2024 eğitim-öğretim yılında özel yurtlarda ücretler 8 bin 500 lirayla 17 bin lira arasında değişirken, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortalama yüzde 50 civarında artış gözlendi.
Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor.
Şişli’de ortalama 12 bin lira ile 27 bin lira arasında olan yurt ücretleri, Bakırköy’de 22 bin lira ile 24 bin lira arasında, Zeytinburnu’nda 8 bin lirayla 36 bin lira, Üsküdar’da 12 bin 500 lira ile 27 bin lira arasında seyrediyor.
Avcılar’da ise, aylık 7 bin 500 lira ile 13 bin 500 lira aralığında özel yurt bulmak mümkün.
Devlet yurtlarında ise, geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasında belirlenirken, bu yılki fiyatların Ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
Kentin merkezi konumlarından Şişli’de bulunan özel bir öğrenci yurdunun genel müdürü Ferhat Bay, öğrencilerin fiyat bilgisi alarak araştırma yaptıklarını belirterek, “Tek kişilik odalarımızın aylık fiyatları 21 bin TL ile 23 bin TL arasındadır. 2 kişilik odalarımız 18 bin TL, 3 kişilik odalarımız 16 bin TL, 4 kişilik odalarımız ise 13-14 bin TL arasında değişmekte. Bizim yurdumuzun kapasitesinin şu anda yüzde 55'i dolu. Geçen senelerdeki öğrencilerimizin kayıtlarını yenilemesiyle beraber kapasitemizin yarısının bir miktarı dolmuş durumda.” dedi.
FİYATLAR VELİLERİ ZORLUYOR
“Ortalama fiyatlar yüzde 40 ile yüzde 60 oranında arttı.” diyen Bay, artışın maliyetlere oranla düşük kaldığı görüşünü savundu.
Fiyatların velileri zorladığını kabul eden Bay, “Biz temmuz sonuna kadar bakanlığa fiyatlarımızı bildiriyoruz. Ondan sonra oluşabilecek herhangi bir risk durumunda da fiyatlarımızı revize edemiyoruz. Bu bizler açısından da bir maliyet kaynağı ancak sistem bu şekilde.” dedi.