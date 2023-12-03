Termometreler -25'i gösterdi, ortaya bu görüntüler çıktı

Kar kalınlığı bazı yerleşim yerlerinde 30 santimetreye, dağlık bölgelerde ise 100 santimetreye kadar ulaştı. Elverişsiz hava koşulları özellikle ülkenin güneyindeki Silesia, Aşağı Karpatya ve Küçük Polonya (Malopolska) bölgelerinde etkili oldu.